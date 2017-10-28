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  • Labor's Jenny Mikakos is expected to support Victoria's assisted dying laws in the upper house. (AAP)
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The battle over Victoria's controversial assisted dying laws is set to be tight in the upper house with debate expected to start on Thursday.
Source:
AAP
17 MINS AGO 

SUPPORT FOR VICTORIA'S ASSISTED DYING LAWS IN THE UPPER HOUSE:

LIKELY YES - 19

Labor: Jenny Mikakos, Gavin Jennings, Gayle Tierney, Jaala Pulford, Philip Dalidakis, Cesar Melhem, Harriet Shing, Jaclyn Symes, Mark Gepp, Shaun Leane, Khalil Eideh

Greens: Colleen Hartland, Samantha Dunn, Nina Springle, Sue Pennicuik, Samantha Ratnam

Liberal: Ed O'Donohue, Mary Wooldridge; REASON: Fiona Patten

LIKELY NO - 12

Labor: Adem Somyurek, Nazih Elasmar, Daniel Mulino

Liberal: Inga Peulich, Bernie Finn, Richard Dalla-Riva, Joshua Morris, Georgie Crozier, David Davis

Conservative: Rachel Carling-Jenkins.

UNCLEAR - nine

Liberal: Bruce Atkinson, Craig Ondarchie, Wendy Lovell, Gordon Rich-Phillips, Simon Ramsay, Margaret Fitzherbert

Shooters, Fishers and Farmers: Jeff Bourman, Daniel Young

Independent: James Purcell

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