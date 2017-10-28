SUPPORT FOR VICTORIA'S ASSISTED DYING LAWS IN THE UPPER HOUSE:
LIKELY YES - 19
Labor: Jenny Mikakos, Gavin Jennings, Gayle Tierney, Jaala Pulford, Philip Dalidakis, Cesar Melhem, Harriet Shing, Jaclyn Symes, Mark Gepp, Shaun Leane, Khalil Eideh
Greens: Colleen Hartland, Samantha Dunn, Nina Springle, Sue Pennicuik, Samantha Ratnam
Liberal: Ed O'Donohue, Mary Wooldridge; REASON: Fiona Patten
LIKELY NO - 12
Labor: Adem Somyurek, Nazih Elasmar, Daniel Mulino
Liberal: Inga Peulich, Bernie Finn, Richard Dalla-Riva, Joshua Morris, Georgie Crozier, David Davis
Conservative: Rachel Carling-Jenkins.
UNCLEAR - nine
Liberal: Bruce Atkinson, Craig Ondarchie, Wendy Lovell, Gordon Rich-Phillips, Simon Ramsay, Margaret Fitzherbert
Shooters, Fishers and Farmers: Jeff Bourman, Daniel Young
Independent: James Purcell