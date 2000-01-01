Settlement Guide Features

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07:19
አውስትራሊያ ውስጥ የኪራይ ቤት እንደምን እንደሚፈልጉ
07:15
አውስትራሊያ ውስጥ የቤተሰብ ጥቃትን በፍልስተኛ ማኅበረሰባት ዘንድ እንደምን መግታት እንደሚቻልዎ
11:37
ወሲባዊ ይሁንታን እንደምን ማረጋገጥ ይቻላል?
14:32
በአውስትራሊያ ራስዎን ከማንነት መታወቂያ ስርቆት እንዴት መከላከል ይችላሉ ?
10:28
ረመዳን እና ኢድ ምንድን ናቸው በአውስትራሊያስ እንዴት ይከበራሉ?
11:16
የፍቺ አለመግባባቶችን ፍርድ ቤት ሳይደርሱ እንደምን መፍታት እንደሚቻልዎ
10:41
በቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላል
11:00
የአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?
08:54
በአውስትራሊያ የመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ ስልጠናን የት ማድረግ ይቻላል?
08:42
የጡረታ ገንዘብዎን እንዴት ይጠብቁታል ፤ የጠፋ የጡረታ ተቀማጭን እንዴት ማግኘት ይቻላል ፤ በውጭ አገር መኖር ከፈለጉ ምን ማድረግ አለብዎ ?
09:47
በአውስትራሊያ አነስተኛ ዋጋ ያለውን የህክምና አገልግሎት እንዴት ማግኘት ይቻላል?
07:36
አውስትራሊያ ውስጥ የውርጃ አገልግሎቶችን እንደምን ማግኘት እንደሚቻል
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