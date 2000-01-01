Settlement Guide Features

07:19

አውስትራሊያ ውስጥ የኪራይ ቤት እንደምን እንደሚፈልጉ

07:15

አውስትራሊያ ውስጥ የቤተሰብ ጥቃትን በፍልስተኛ ማኅበረሰባት ዘንድ እንደምን መግታት እንደሚቻልዎ

11:37

ወሲባዊ ይሁንታን እንደምን ማረጋገጥ ይቻላል?

14:32

በአውስትራሊያ ራስዎን ከማንነት መታወቂያ ስርቆት እንዴት መከላከል ይችላሉ ?

10:28

ረመዳን እና ኢድ ምንድን ናቸው በአውስትራሊያስ እንዴት ይከበራሉ?

11:16

የፍቺ አለመግባባቶችን ፍርድ ቤት ሳይደርሱ እንደምን መፍታት እንደሚቻልዎ

10:41

በቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላል

11:00

የአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?

08:54

በአውስትራሊያ የመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ ስልጠናን የት ማድረግ ይቻላል?

08:42

የጡረታ ገንዘብዎን እንዴት ይጠብቁታል ፤ የጠፋ የጡረታ ተቀማጭን እንዴት ማግኘት ይቻላል ፤ በውጭ አገር መኖር ከፈለጉ ምን ማድረግ አለብዎ ?

09:47

በአውስትራሊያ አነስተኛ ዋጋ ያለውን የህክምና አገልግሎት እንዴት ማግኘት ይቻላል?

07:36

አውስትራሊያ ውስጥ የውርጃ አገልግሎቶችን እንደምን ማግኘት እንደሚቻል

1234