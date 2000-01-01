Voice Referendum news in Amharic

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14:39
ለአውስትራሊያ ድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ ድምፅዎ የድጋፍ ነው የተቃውሞ?
ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የአውስትራሊያን የደቡብ ምሥራቅ እስያ አዲስ የንግድ ስትራቴጂ ይፋ አደረጉ
ለአውስትራሊያ ነባር ዜጎች ድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ ቀን ተቆረጠለት
14:25
"የመጠጥ ጥገኝነትን፣የሕፃናት ጉስቁልናንና ከመጠን ያለፈ እሥራትን የማቃለል ሃሳብ ይዞ ለሚመጣ ሕዝበ ውሳኔ የአውስትራሊያ ሕዝብ እሺ ይላል ብዬ አስባለሁ" አቶ ማርሸት መሸሻ
10:58
"የአውስትራሊያ የመጀመሪያ ነዋሪዎችን ኑሮ እንዳየሁት በጣም ነው የሚያሳዝነው" አቶ ማርሸት መሸሻ
09:17
የድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው? አውስትራሊያ የምታካሂደው ስለምን ነው?
04:27
ኒውዝላንድ ውስጥ አንድ ታጣቂ ግለሰብን ጨምሮ የሶስት ሰዎች ሕይወት ጠፋ
13:30
የድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው?
06:05
የናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያ
03:01
የነባር ዜጎች ሚኒስትር አውስትራሊያውያን በድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ የይሁንታ ድምፃቸውን እንዲቸሩ ጠየቁ
'ስንዱ ሆኗል' በሕግ መወሰኛው ምክር ቤት የድምፅ ለፓርላማ ድንጋጌ በይሁንታ ማለፍ ሕዝበ ውሳኔው በመጪዎቹ ስድስት ወራት ውስጥ እንዲካሔድ ግድ ይላል
የድምፅ ለፓርላማ ጥያቄ ምን እንደሆነ አውቀናል፤ ለሕዝበ ውሳኔው ቀጣዩ ሂደት ምንድነው?
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