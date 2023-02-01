ቃለ ምልልስ

Nigisti Mulholland

N Mulholland Credit: Royal Women’s Hospital.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

ነርስ ንግስት መልሆላንድ በሮያል ውመንስ ሆስፒታል የቤተሰብ እና ወሊድ መብት ትምህርት ፕሮግራም አስተባባሪ፤ በመጪው ሰኞ በአለም አቀፍ ደረጃ “ የሴት ልጅ ግርዛትን በፍጹም መታገስ የለብንም “ በሚል መርህ በየአመቱ ፌብሩዋሪ 6 ቀን የሚታሰበውን ምክንያት በማድረግ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ።

አንኳሮች
  • የሴት ልጅ ግርዛት የሚያስከትለው የእድሜ ልክ ጉዳት
  • የአውስትራሊያ ህግ በሴት ልጅ ግርዛት ላይ ያለው ቁርጠኝነት
  • ማህበረስብን ማስተማር የሚያመጣው አውንታዊ ፋይዳ
Share

Latest podcast episodes

SBS Amharic Podcast Telescopes II.jpg

አገርኛ ሪፖርት

Aba GS fin.jpg

“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”

SBS Amharic News Podcast World.jfif

አውስትራሊያ ውስጥ በየዕለቱ በኮቪድ-19 የሚጠቁ ሰዎች እየቀነሰ ቢሆንም ለሆስፒታል የሚዳረጉና የሟቾች ቁጥር በመቶዎች ይቆጠራል

Abula Agwa and Emebet Assefa.jpg

የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ገፅታ የሚያስተዋውቅ ባሕላዊ ፌስቲቫል ሲድኒ ከተማ ሊካሔድ ነው