“በምግብ ምክንያት የሚከሰት የስብ መከማቸት ወደ ጉበት ካንሰርነርት የመቀየር ደረጃ አለው” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩ

“በምግብ ምክንያት የሚከሰት የስብ መከማቸት ወደ ጉበት ካንሰርነርት የመቀየር ደረጃ አለው” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩPlay20:55Dr S. Melaku Credit: Dr Surafel MelakuGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.02MB) ዶ/ር ሱራፌል መላኩ - በሞናሽ ዩኒቨርሲቲ የመድኃኒት ምርምር ተቋም፤ የጉበት ካንሰር ተመራማሪና የሥነ አመጋገብ ባለሙያ፤ በሙያቸው ዘርፍ እያካሄዱ ስላሉት ምርምር ይናገራሉ።አንኳሮችሥነ አመጋገብ የጉበት ካንሰርየምግብ እጥረትShareLatest podcast episodesለሙአለ ሕጻናት ክፍያ ድጎማን መንግስት የጨመረ ቢሆንም ማእከላቱ አስቀድመው ክፍያ ላይ ጭማሪ ማድረጋቸውን ወላጆች አስታወቁአውስትራሊያ ዜጎቿ ከሩሲያ በፍጥነት እንዲወጡ ጥሪ አቀረበች# 6 Liking & disliking | Australian dessertsጠቅላይ ሚኒስትር አልበኒዚ የመጀመሪያውን ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት አስተባባሪ ሾሙ