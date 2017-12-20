2017 in Review: Political Negotiation
Shiferaw Shigute (L), Yeshiwas Assefa (C), and Chane Kebede (R) Source: Courtesy of MoFA, YA, and CK
Published 21 December 2017 at 10:59am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
የግሪጎሪያውያኑን የዘመን አቆጣጠር 2017 ተሰናብተን ወደ 2018 ለመዝለቅ ዋዜማው ላይ እንገኛለን። በ2017 ካስተላለፍናቸው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ የተወሰኑትን ነቅሰን በምልሰት አቅርበናል። በመገባደጃው ላይ ባለነው 2017 ኢትዮጵያ ውስጥ በገዢው ፓርቲ ኢሕአዴግና 21 ተቃዋሚ ድርጅቶች መካከል በተከታታይ ተካሂደው በነበሩ የቅድመ ብሔራዊ ድርድር ዙሪያ ቃለ ምልልሶችን አካሂደን ነበር። የቃለ ምልልሱ ተጋባዥ እንግዶች የነበሩትም አቶ ሺፈራው ሽጉጤ፤ በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የዲሞክራሲ ግንባታ ዋና አስተባባሪ፣ አቶ የሺዋስ አሰፋ፤ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበርና ዶ/ር ጫኔ ከበደ የኢዴፓ ሊቀመንበር ናቸው።
Published 21 December 2017 at 10:59am
By Kassahun Seboqa
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