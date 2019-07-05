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36 ተኛው የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን የስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን አመታዊ ዝግጅት - አትላንታ

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ESFNA-Atlanta

Ethiopian Sports Federation in North America Source: ESFNA FB

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Published 5 July 2019 at 10:26pm, updated 5 July 2019 at 10:29pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

36 ተኛው የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን የስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን አመታዊ ዝግጅት በአሜሪካ አትላንታ ከተማ እየተከናወነ ይገኛል ። የዘንድሮውንም ልዩ የሚያደርገው ከ36 አመታተ በኋላ ለመጀመሪይ ጊዜ ኢትዮጵያን የሚወክሉ የመንግስት ተውካይ መገኘታቸው ነው ሲሉ አዘጋጆቹ ገልጸዋል። ዝግጀቱን በተመለከተ ከአዝጋጆቹ ጋር ቆየታ አድርገናል። አቶ አብይ ኑርልኝ የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን የስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን ፕሬዝደንት አቶ ዳዊት አጎናፍር የኢትዮጵያውያን የስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን የቀድሞ ፕሬዝደንትና የወቅቱ ቦርድ አባል አቶ ረድኤት ባይለየኝ የኢትዮጵያውያን የስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን የቀድሞ ጸሃፊ ወ/ሮ አጶፊያ ቤኮ የኢትዮጵያውያን የስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን የኒውዮርክ ተወካይ

Published 5 July 2019 at 10:26pm, updated 5 July 2019 at 10:29pm
By Martha Tsegaw
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