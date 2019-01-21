በአውስትራሊያ -ሜልበርን የጥምቀት በአል አከባበር ቅኝት

. Source: SBS Amharic
Published 21 January 2019 at 8:46pm, updated 21 January 2019 at 8:48pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
የጥምቀት በአል በአውስትራሊያ ከጃኑዋሪ 19 -20 ,2019 በሜልበርን ከተማ በፉትስክሬ ፓርክ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። በዚህም የሜልበርን ደብረሰላም መድኃኔዓለም ፤ የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ፤የመካነ ሰላም ቅደስት ልደታ ለማርያም በኢ/ኦ/ተ/ ቤ/ክ ሜልበርን አውስትራሊያ እና የመራተ ቅዱሳን አቡነ ተክለሃይማኖት አብያተ ቤተክርስቲያናት በጋራ አክብረዋል። በስፍራውም ብጹእ አቡነ ጴጥሮስ የምስራቅ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የየአድባራቱ አለቃዎች ፤ከባህር ማዶ የተጋበዙ ካህናት ፤ዲቆናት ፤የሰንበት ተማሪዎች ፤ ምእመናን እና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የቤተክርስቲያን አንድነት ከታወጀ እና ቅዱስ ሲኖዶሱ አንድ ከሆነ ወዲያ የጥምቀት በአል በጋራ ሲከበር ይህ የመጀመሪያው ነው።
Published 21 January 2019 at 8:46pm, updated 21 January 2019 at 8:48pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
Share