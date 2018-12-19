“በዘንድሮው የሜልበርኑ የእግር ኳስ ቶርናመንት አንሳተፍም” - በአውስትራሊያ አገር አቀፍ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበራት ስፖርት ፌዴሬሽን
Ahmed Dawd (L), and Solomon Mulugeta (R) Source: Courtesy of AD and SM
Published 19 December 2018 at 4:59pm, updated 20 December 2018 at 9:05am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
አቶ አህመድ ዳውድ፤ በአውስትራሊያ አገር አቀፍ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበራት ስፖርት ፌዴሬሽን ሰብሳቢና አቶ ሰሎሞን ሙሉጌታ፤ በአውስትራሊያ አገር አቀፍ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበራት ስፖርት ፌዴሬሽን ዋና ጸሐፊ፤ ስለ ፌዴሬሽኑ የ15 ዓመታት ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችና ዘንድሮ ከዲሴምበር 28 – 30 በሜልበር በሚካሄደው የእግር ኳስ ቶርናመንት ራሳቸውን ለማግለል ስለምን ከውሳኔ ላይ እንደደረሱ ይናገራሉ።
Published 19 December 2018 at 4:59pm, updated 20 December 2018 at 9:05am
By Kassahun Seboqa
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