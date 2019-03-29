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“ዲሞክራሲ፣ ነፃነት፣ የሕግ የበላይነት፤ ከእኔ አማራነት፣ ትግራይነት፣ ኦሮሞነት የተሻለ ዋጋ አለው ወደሚል ሂደት መሄድ አለብን፡” - ዶ/ር አወል ቃሲም

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Interview with Dr Awol Kassim Allo

Dr Awol Kassim Allo Source: Courtesy of AKA

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Published 29 March 2019 at 6:28pm, updated 29 March 2019 at 6:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አወል ቃሲም አሎ፤ የፖለቲካ ተንታኝና በለንደን Keele ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር፤ “የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ከየት ወዴት?” በሚል የመነጋገሪያ አጀንዳችን፤ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የለውጡ ጅማሮ ያበረከታቸውን ማለፊያ አስተዋፅዖዎች፣ የገጠሙትን ተግዳሮቶች፣ ያሳደራቸውና ስጋትና ተስፋዎች አስመልክተው አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 29 March 2019 at 6:28pm, updated 29 March 2019 at 6:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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