አገርኛ ሪፖርት፤ዓባይ ኢትዮጵያና ግብጽ

SBS AmharicOther ways to listen አገርኛ ሪፖርት፤ዓባይ ኢትዮጵያና ግብጽPlay10:54SBS AmharicOther ways to listen Source: Courtesy of MCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5MB)Published 11 December 2017 at 11:13pmSource: SBS በዓባይ ወንዝ ዙሪያ ሰሞነኛውን የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አተያይ ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።Published 11 December 2017 at 11:13pmSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው