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አገርኛ ሪፖርት፤ዓባይ ኢትዮጵያና ግብጽ

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Homeland Report 1112

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Published 11 December 2017 at 11:13pm
Source: SBS

በዓባይ ወንዝ ዙሪያ ሰሞነኛውን የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አተያይ ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።

Published 11 December 2017 at 11:13pm
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