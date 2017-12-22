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አገርኛ ሪፖርት፤ “ቡድንተኝነት ኢሕአዴግ ውስጥ ሰፍኗል” - የኢሕአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

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Published 22 December 2017 at 9:05pm
Source: SBS

አገርኛ ሪፖርታችን፤ የኢሕአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እያካሄደ ያለውን የጋራ ስብሰባና ግምገማ አስመልክቶ ያወጣውን አዲስ መግለጫ ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።

Published 22 December 2017 at 9:05pm
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