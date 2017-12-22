አገርኛ ሪፖርት፤ “ቡድንተኝነት ኢሕአዴግ ውስጥ ሰፍኗል” - የኢሕአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

SBS AmharicOther ways to listen አገርኛ ሪፖርት፤ “ቡድንተኝነት ኢሕአዴግ ውስጥ ሰፍኗል” - የኢሕአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴPlay05:50SBS AmharicOther ways to listen EPRDF logo Source: Courtesy of EPRDFGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.67MB)Published 22 December 2017 at 9:05pmSource: SBS አገርኛ ሪፖርታችን፤ የኢሕአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እያካሄደ ያለውን የጋራ ስብሰባና ግምገማ አስመልክቶ ያወጣውን አዲስ መግለጫ ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።Published 22 December 2017 at 9:05pmSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው