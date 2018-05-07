አገርኛ ሪፖርት፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት የግል የአማርኛ ጋዜጦች ብቻ ቀርተዋል

SBS AmharicOther ways to listen አገርኛ ሪፖርት፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት የግል የአማርኛ ጋዜጦች ብቻ ቀርተዋልPlay09:35SBS AmharicOther ways to listen Source: Courtesy of PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.58MB)Published 7 May 2018 at 5:14pmBy Stringer ReportSource: SBS አገርኛ ሪፖርት፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት የግል የአማርኛ ጋዜጦች ብቻ መቅረታቸውን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።Published 7 May 2018 at 5:14pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው