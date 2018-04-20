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አገርኛ ሪፖርት፤ የክፍለ አገርና ፌዴራል ሹም ሽሮች

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Homeland Report 2004

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Published 20 April 2018 at 6:07pm
By Stringer Report
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አገርኛ ሪፖርት፤ የክፍለ አገርና ፌዴራል ሹም ሽሮችን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።

Published 20 April 2018 at 6:07pm
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"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ

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"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

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