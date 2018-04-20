አገርኛ ሪፖርት፤ የክፍለ አገርና ፌዴራል ሹም ሽሮች

SBS AmharicOther ways to listen አገርኛ ሪፖርት፤ የክፍለ አገርና ፌዴራል ሹም ሽሮችPlay08:56SBS AmharicOther ways to listen Source: Courtesy of PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.09MB)Published 20 April 2018 at 6:07pmBy Stringer ReportSource: SBS አገርኛ ሪፖርት፤ የክፍለ አገርና ፌዴራል ሹም ሽሮችን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።Published 20 April 2018 at 6:07pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው