አገርኛ ሪፖርት፤ ይቅርታና የክስ መቋረጥ

Eskinder Nega (L), and Andualem Arage (R) Source: Courtesy of AI and ASC
Published 9 February 2018 at 5:07pm, updated 9 February 2018 at 8:59pm
By Stringer Report
Source: SBS
ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋና የቀድሞው የአንድነት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበርና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አንዱዓለም አራጌን ጨምሮ 417 ታራሚዎች እንዲለቀቁና ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ተይዞ የነበረው 329 ተጠርጣሪዎች ክሳቸው እንዲሰረዝ ተወስኗል። የይቅርታና የክስ መቋረጡ እርምጃ ይሁንታ ያገኘው፤ የኢሕአዴግ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቀደም ሲል የወሰነውን ውሳኔ ተከትሎ መሆኑን የጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ቢሮ አስታውቋል።
Published 9 February 2018 at 5:07pm, updated 9 February 2018 at 8:59pm
By Stringer Report
Source: SBS
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