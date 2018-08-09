Ethiopian-Australians Support for Abiy Ahmed’s Ethiopia

Source: Courtesy of AA, AH, and ZW
Published 9 August 2018 at 2:59pm, updated 9 August 2018 at 3:45pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
አቶ አዳሙ ተፈራ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ አቶ አያሌው ሁንዴሳ፤ የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንትና አቶ ዘመድሁን ወርቁ የኩዊንስላንድ ነዋሪ፤ ‘በአውስትራሊያ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአገር ቤት እየተካሄደ ላለው የለውጥ ሂደት ምን ዓይነት ተሳትፎ ማድረግ ይችላሉ?’ በሚል የመወያያ አጀንዳ ላይ አተያያቸውን ያጋራሉ።
Published 9 August 2018 at 2:59pm, updated 9 August 2018 at 3:45pm
By Kassahun Seboqa
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