SBS Amharic

Ethiopian-Australians Support for Abiy Ahmed’s Ethiopia

SBS Amharic

Community Support to Abiy Ahmed’s Ethiopia

Source: Courtesy of AA, AH, and ZW

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 9 August 2018 at 2:59pm, updated 9 August 2018 at 3:45pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

አቶ አዳሙ ተፈራ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ አቶ አያሌው ሁንዴሳ፤ የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንትና አቶ ዘመድሁን ወርቁ የኩዊንስላንድ ነዋሪ፤ ‘በአውስትራሊያ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአገር ቤት እየተካሄደ ላለው የለውጥ ሂደት ምን ዓይነት ተሳትፎ ማድረግ ይችላሉ?’ በሚል የመወያያ አጀንዳ ላይ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 9 August 2018 at 2:59pm, updated 9 August 2018 at 3:45pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ

Dr Pastor Natnael Gemeda I.jpg

"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

Dr Adane G Kassa.jpg

"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው