Ethiopian New Year message from Christian and Muslim religious leaders

Ethiopian New Year message from Christian and Muslim religious leadersPlay10:48 Source: PixabayGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.94MB) የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ የክርስትናና እስልምና ሃይማኖት መሪዎች፤ ለኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ የአዲስ ዓመት መልካም ምኞት መልዕክቶች።ShareLatest podcast episodesአዲስ የተቋቋመው ብሔራዊ ፀረ ሙስና ኮሚሽን “ፍርሃት አልባና ፍትሕዊ” ሆኖ እንደሚሠራ አስታወቀበኢትዮጵያ በ2022 ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተገለጠየናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያየነባር ዜጎች ሚኒስትር አውስትራሊያውያን በድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ የይሁንታ ድምፃቸውን እንዲቸሩ ጠየቁ