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Ethiopians in Germany: Mischief, Anger, Peace and Unity

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Ethiopians in Germany: Mischief, Anger, Peace and Unity

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Published 16 November 2018 at 11:40am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ኦክቶበር 31, 2018 በአውሮፓ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ጠቅላይ ሚኒስትራዊ ቀነ ቀጠሮ ይዘው ተወያይተዋል። ‘ሊነጋጋ ሲል ይጨልማል’ እንዲሉ፤ ቅን ዕሳቤው ከመነሻው ፖለቲካዊ ሁከት ገጥሞታል። ሰንደቅና አርማ የሻጉራ ተያይተዋል። የብሔርና ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ለእሰጥ አገባ ደርሰዋል። ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ “በማንመልሰውና በማንቀይረው ትናንት ላይ እየተጨቃጨቅን፣ ወርቅ ዕድላችንንና ጊዜያችንን በማባከን ወይም ጥቂቶች በሚያዘጋጁልን አጀንዳዎች” አንተራመስ፤ ይልቁንም “ጨለማውን ለመግፈፍ ሻማ” እናብራ የሚለው መልዕክታቸው አያሌዎች አዕምሮና ልብ ውስጥ ሰርጾ ዕድምተኞች እንደአመጣጣቸው በሰላም ወደየመጡበት ተመልሰዋል። የነገይቱ ኢትዮጵያ ላይ ተስፋ አሳድረው። በዕለቱ በሥፍራው የነበሩት ዶ/ር ጸጋዬ ደግነህ፣ ወ/ሮ ሱዚ ለማ ጉተማ፣ አቶ ኃይሉ ኡርጌሳና አቶ ዓለም ታደሰ ጎምዛዛና ማለፊያ ገጠመኞቻቸውን አንስተው አጋርተውናል። ምክረ ሃሳቦቻቸውንም እነሆን ብለዋል።

Published 16 November 2018 at 11:40am
By Kassahun Seboqa Negewo
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