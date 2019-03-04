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Female CEOs 80 years from equal representation

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Female CEOs 80 years from equal representation

Stephanie Vanin, general manager of Stockland Source: SBS

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Published 4 March 2019 at 3:20pm
By Ricardo Goncalves
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የሴት ዋና ሥራ አስፈጻሚዎች ከወንዶች አቻቸው ጋር እኩል የአመራር ተሳትፎ ላይ ለመድረስ 80 ዓመታት እንደሚፈጅባቸው አዲስ ይፋ የሆነ ዳታ ያመለክታል። በአሁኑ ወቅት በዋና ሥራ አስፈጻሚ ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ሴቶች ክፍያ ከወንዶች በ162,000 ዶላርስ ያነሰ ነው። ዝቅተኛ በሆነ የሥራ አስኪያጅ ሥራ ላይ ያሉ ሴቶች መሳ-ለመሳ እኩል ሚና ማግኘቱ ላይ እንደሚደርሱ ቢጠበቅም፤ እነሱም ከወንዶቹ በ32,000 ዶላርስ ዝቅ ያለ ተከፋይ ናቸው።

Published 4 March 2019 at 3:20pm
By Ricardo Goncalves
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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