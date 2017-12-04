SBS Amharic

From humble origins: SMS turns 25

SBS Amharic

Smiling man using cell phone in city during winter

Humans have been texting for 25 years Source: AAP

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Published 4 December 2017 at 7:54pm, updated 16 August 2022 at 10:23am
By Natarsha Kallios, Hashela Kumarawansa
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS

በዓለም የመጀመሪያው አጭር መልዕክት አገልግሎት (SMS) በስኬት ከተላከ ፳፭ ዓመታትን አስቆጥሯል። ዛሬ ዓለምን ያለ SMS ለማሰብ የሚከብዳቸው ብዙዎች ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ የአጭር መልዕክት አገልግሎት ላኪ የሆነው ሰው ግና ድርጊቱ እንዲህ ዓለም አቀፍ የለውጥ ማዕበል ያስከትላል የሚል ቅንጣት ዕሳቤ አልነበረውም።

Published 4 December 2017 at 7:54pm, updated 16 August 2022 at 10:23am
By Natarsha Kallios, Hashela Kumarawansa
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
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