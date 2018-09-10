Happy Ethiopian New Year – 2011: Bill Shorten - Leader of the Opposition

The Leader of the Australian Labor Party Bill Shorten Source: Getty Images
Published 10 September 2018 at 11:33pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
አዲሱ ዓመት 2011 ለአውስትራሊያውያን ኢትዮጵያውያን የሰላምና የደስታ እንዲሆን ስመኝ ታላቅ ሐሴት ይሰማኛል። በመስከረም ፩ የአዲስ ዘመን መለወጫ ክብረ በዓል፤ በአውስትራሊያና በመላው ዓለም በሚገኙ ማኅበረሰባት ዘንድ የኢትዮጵያውያን ድንቅ ገፅታዎች፣ ድምፀቶችና መዓዛዎች ከዳር እስከ ዳር ይናኛሉ። ይህም፤ ኢትዮጵያውያን አሸብራቂ ባሕላቸውን ለማንጸባረቅና ማንነታቸውን ለመግለጽ ማለፊያ አጋጣሚዎችን ይፈጥርላቸዋል። አውስትራሊያውያን ወገኖችም እንዲሁ በጎዳና ፌስቲቫሎችና የማኅበረሰብ ትዕይንቶች እንዲማረኩ ያደርጋል። አዲስ ዓመት በጋራ ተሰባስበው የሚያከብሩት፣ አሮጌው ዓመት በምልሰት የሚታይበትና አዲሱ ዓመት የጤናና የደስታ ዘመን እንዲሆን መልካም ምኞትና ተስፋ የሚገለጥበት መሆኑን እንገነዘባለን። አያሌ ኢትዮጵያውያን አውስትራሊያን መኖሪያ አገራቸው በማድረጋቸው እኛ ዕድለኞች ነን። እያንዳንዱ ትውልድም ወደ ከበረ ዝንቅነት ሲሰናሰል፤ አገራችንን ለመድብለባሕላዊ ማንነት ስኬት ያበቃል። በአውስትራሊያ የፓርላማ ሌበር ፓርቲ ስም፤ በዚህ ክብረ በዓል ወቅት ለኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ መልካም ምኞቴን እገልጣለሁ። በመጪው ክብረ በዓል አብሬያችሁ እንደምገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ቢል ሾርተን የተቃዋሚ ቡድን መሪ
Published 10 September 2018 at 11:33pm
By Kassahun Seboqa
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