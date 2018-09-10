Happy Ethiopian New Year – 2011: Scott Morrison - Prime Minister of Australia

Scott Morrison - Prime Minister of Australia Source: SBS
Published 10 September 2018 at 11:54pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
የዕንቁጣጣሽ በዓል በሚከበርበት የኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት የሞቀ ሰላምታዬን በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ለሚገኙ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ አቀርባለሁ። ይህ ከቤተሰብና ከወዳጅ ዘመዶች ጋር የሚጋሩት፣፤ መጪዎቹንም ወራት አሻግረው የሚያማትሩበት ልዩ ባሕላዊ ወቅት ነው። እንደ አውስትራሊያውያን፤ ዝንቅ ባሕሎች በሰፈኑባት አገር መኖራችን፤ ነፃ ሆነን ሌሎች ባሕሎችን ለመጋራትና በአስተውሎትም ለመማር በመቻላችን ዕድለኞች ነን። ለሰላምና መቻቻል ያለን ፅኑዕ አቋም ብልፅግናችን ለተገነባበትና ለዘላቂ ብሔራዊ ደህንነታችን ሁነኛ መሰረት ነው። የኢትዮጵያውያን አውስትራሊያውያን ማኅበረሰብም የዚህ ጠቃሚ አካል ነው፤ አገራችን በዓለም ላይ ካሉት በጣም ደስተኛና ስሙም አገር ሆኗ እንድትቆይ ላደረጋችሁት ጥረቶች አመሰግናለሁ። ከአፍሪካ በሕዝብ ብዛቷ ሁለተኛ የሆነችው ኢትዮጵያ፤ የሪጂኑ ሁነኛ መሪና ለሁለትዮሽ ሽርክናችንም ከፍ ያለ ቦታ ያላት ናት። እኒህን ዕሳቤዎች በአዕምሮ በመያዝ ድንቅ አዲስ ዓመት፤ ደማቅ ዕንቁጣጣሽን እመኝላችኋለሁ። ለሁሉም ሰላምና ደስታን ይዞ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስኮት ሞሪሰን የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር
Published 10 September 2018 at 11:54pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share