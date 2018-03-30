Have your Say: Ethiopia after Hailemariam Desalegne

Source: Courtesy of SA, AB, and HL
Published 30 March 2018 at 7:54pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
የተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ከሥልጣን መልቀቅ ተከትሎ፤ ገዢው ፓርቲ ኢሕአዴግ ለግምባሩ ተተኪ ሊቀመንበሩን፤ ለአገሪቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሰየም ግድ ተሰኝቷል። በሂደቱም የፌዴራል ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል፣ የኦሕዴድ ሊቀመንበርና ዕጩ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ዶ/ር ዓቢይ አሕመድ 108 ድምፆችን በማግኘት ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርነትነት ስየማ በቅተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ስየማ በአገር ውስጥም ሆነ ባሕር ማዶ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ዋነኛ መነጋገሪያ ሆኗል። እኛም፤ በአውስትራሊያ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያንን፤ "የዶ/ር ዓቢይ አሕመድ መራሔ መንግሥት መሆን፤ የኢትዮጵያን የፖለቲካ አቅጣጫ ወዴት ሊመራ ይችላል? የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዋነኛ ቀዳሚ አጀንዳስ ምን እንዲሆን ይሻሉ?" ብለን ጠይቀናል። ምላሽ አላቸው።
Published 30 March 2018 at 7:54pm
By Kassahun Seboqa
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