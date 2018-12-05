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Hawassa: Lake of Love

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Hawassa: Lake of Love

Source: SBS Amharic and PD

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Published 6 December 2018 at 10:41am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

አቶ ግዛቸው ጥላሁን፤ የሐዋሳ ሐይቅ የጀልባ መዝናኛ መሰረታዊ ሁለገብ ሕብረት ሥራ ማኅበር ሰቢሳቢ ሲሆኑ፤ ልባቸው በፍቅር የተነደፈው የሐዋሳ ፍቅር ሐይቅ ላይ ነው። የሐይቋ የፍቅር አምላክ ከፍቅረኛቸው ጋር አዋህዳቸው ለሰማንያ ፍጥምጥሞሽ በቅተዋል። ከጋብቻ ሕይወታቸውም አራት ልጆችን የልባቸው ንግሥት ከሆኑት ባለቤታቸው አፍርተዋል። የፍቅር ሐይቅ የፍቅር ሕይወት ግጥምጥሞሽ በአቶ ግዛቸው ብቻ የሚያበቃ አይደለም። ለትርክታው ግርምታ፤ የሥራ ባልደረባቸው የሆነው ጎሳዬ ግርማም ለልቡ ልዕልት፤ ለአካሉ ሐሴት የሆነችውን ባለቤቱን ያገኘው ከዚያው የፍቅር ሐይቅ የጀልባ ሽርሽር ጉዞ ነው። አቶ ግዛቸውና ጎሳዬ ዛሬ ተሳፋሪዎች አይደሉም። ይልቁንም፤ ፍቅር ፈላጊ ልቦችና ተፈጥሮ አድናቂ ዓይኖች ያሏቸውን ተሳፋሪዎች አጓጓዥ ሆነዋል።

Published 6 December 2018 at 10:41am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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