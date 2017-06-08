Hello Sydney, Thank you Melbourne: Sweet Poisons

Moges Eshtu (L), Elsa Mekonnen (C), and Hager Adamu (R) Source: Courtesy of SBS Amharic & ME
Published 8 June 2017 at 12:37pm, updated 8 June 2017 at 1:48pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
ሞገስ እሸቱ፤ የጣፋጭ መርዞች ፊልም ጸሐፌ-ትዕይንትና ዳሬክተር፣ የጣፋጭ መርዞች ፊልም ተዋናይት ኤልሳቤጥ መኮንንና፣ የጣፋጭ መርዞች ፊልም ተዋናይት ሃገር አዳሙ፤ ስለ ፊልሙ የምረቃ ሥነ ሥርዓት ሂደት፣ ከሜልበር የእትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ተመልካቾች ስላገኟቸው ግብረ-ምላሾች ይናገራሉ። ለሜልበርን ተመልካቾች ምሥጋናን በማቅረብ፤ ከሲዲኒ ታዳሚዎቻቸው ጋር እሑድ ጁን ፲፩ ለመገኛኘትም ቀነ ቀጠሯቸውን ይገልጣሉ።
Published 8 June 2017 at 12:37pm, updated 8 June 2017 at 1:48pm
By Kassahun Seboqa
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