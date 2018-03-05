Housing report blames state, federal governments for problem

A house recently for sale in Sydney Source: AAP
Published 5 March 2018 at 11:12pm
By Andrea Nierhoff
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
አዲስ ይፋ የሆነ የምርምር ግኝት አውስትራሊያ ውስጥ ተከስቶ ላለው ከአቅም በላይ ለሆነ የቤት ዋጋ ቀውስ ተጠያቂነቱን በክፍለ አገራትና የፌዴራል መንግሥታቱ ላይ ጥሏል። ሰበቡንም፤ አስተውሎት የጎደለው የዕቅድ ነደፋ ብሎታል። የግራታን ኢንስቲትዮት የምርምር ማዕከል የመሪዎቹ እርምጃዎች ከቶውንም ችግሩን እንዳባባሰው ጠቁሟል። በመፍትሔነትም ወደ አውስትራሊያ የሚዘልቁ የመጤዎችን ቁጥር መቀነስ የመጨረሻ እርምጃ ሊሆን ይገባል ሲል ምክረ ሃሳቡን ለግሷል።
Published 5 March 2018 at 11:12pm
By Andrea Nierhoff
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
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