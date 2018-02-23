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ኢሕአዴግ አራት ዕጩ ጠቅላይ ሚኒስትራትን መርጦ ይዟል

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Published 23 February 2018 at 4:37pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

ገዢው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (ኢሕአዴግ) በተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ መንበረ ሥልጣን አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሰየም፤ አራት ዕጩ ጠቅላይ ሚኒስትራትን መርጦ መያዙ ከውስጥ አወቅ ከፍተኛ የአገሪቱ ባለሥልጣናት በጭምጭምታነት እየተሰማ ነው። በዕጩ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ባሕረ መዝገብ ውስጥ የሰፈሩትም፤ የኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳድር ፕሬዚደንትና የኦሕዴድ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሣ፣ ዶ/ር ዓቢይ አሕመድ፤ የኦሕዴድ ሊቀመንበር፣ አቶ ደመቀ መኮንን፤ የወቅቱ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የብአዴን ሊቀመንበር፤ እንዲሁም የኢፌዴሪ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ናቸው።

Published 23 February 2018 at 4:37pm
By Kassahun Seboqa
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