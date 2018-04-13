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Important timing as Turnbull prepares for CHOGM

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Flags of the Commonwealth countries are hung along The Mall in London, Thursday, April 12, 2018. The Commonwealth Heads of Government Meeting CHOGM will take place in London from April 16-20.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

London prepares for CHOGM, starting on Monday Source: AAP

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Published 13 April 2018 at 11:15pm
By James Elton-Pym
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS

በመጪው ሳምንት ከኤፕሪል ፲፮-፳ የ፶፫ አገራት ተወካዮች የሚታደሙበት የጋራ ብልፅግና አገራት ጉባኤ ሎንዶን ላይ ይካሄዳል። በታካይነት ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃልኪዳን ድርጅትና የአውሮፓ ሕብረት ባለ ሥልጣናት ጋር ስብሰባ ለሚቀመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ማልከም ተርንቡል፤ ሳምንቱ ከአንድ ስብሰባ ወደ ሌላው የሚከንፉበት ጊዜ ይሆናል። ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁነቱን የሚመለከቱት፤ ለአውስትራሊያ አዲስ የውጭ አቅርቦት ገበያ የሚከፈትበትና የፓስፊክ የጸጥታ ግንኙነቷ የሚጠናከርበት አጋጣሚ አድርገው ነው።

Published 13 April 2018 at 11:15pm
By James Elton-Pym
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
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