Important timing as Turnbull prepares for CHOGM

London prepares for CHOGM, starting on Monday Source: AAP
Published 13 April 2018 at 11:15pm
By James Elton-Pym
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
በመጪው ሳምንት ከኤፕሪል ፲፮-፳ የ፶፫ አገራት ተወካዮች የሚታደሙበት የጋራ ብልፅግና አገራት ጉባኤ ሎንዶን ላይ ይካሄዳል። በታካይነት ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃልኪዳን ድርጅትና የአውሮፓ ሕብረት ባለ ሥልጣናት ጋር ስብሰባ ለሚቀመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ማልከም ተርንቡል፤ ሳምንቱ ከአንድ ስብሰባ ወደ ሌላው የሚከንፉበት ጊዜ ይሆናል። ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁነቱን የሚመለከቱት፤ ለአውስትራሊያ አዲስ የውጭ አቅርቦት ገበያ የሚከፈትበትና የፓስፊክ የጸጥታ ግንኙነቷ የሚጠናከርበት አጋጣሚ አድርገው ነው።
Published 13 April 2018 at 11:15pm
By James Elton-Pym
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share