International Women’s Day - Pt II
LR W/R Elleni Bereded –Samuel,W/R Meaza Ejigu Source: Supplied
Published 10 March 2017 at 10:52pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
የአለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 -ሴቶች በአለም ዙሪያ በማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ፤ባህላዊና ፖለቲካው ረገድ ያስመዘገቡትን ውጤት በጋራ የሚያከብሩበት ቀን።ቀኑን ለማከበርም ከወ/ሮ እሌኒ በረደድ ሳሙኤል ፤ወ/ሮ መአዛ እጅጉ እንዲሁም ወ/ር ጤንነት ታዬ የተደረገ ውይይት -ክፍል Iየአለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ለማከበር ከወ/ሮ እሌኒ በረደር ሳሙኤል ፤ወ/ሮ መአዛ እጅጉ እንዲሁም ወ/ር ጤንነት ታዬ ጋር የተደረገ ውይይት -ክፍል II
Published 10 March 2017 at 10:52pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
Share