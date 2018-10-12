Interview with Ambassador Tirfu Kidanemariam

Ambassador Tirfu Kidanemariam Source: SBS Amharic
Published 12 October 2018 at 7:25pm, updated 12 October 2018 at 8:08pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አውስትራሊያ ካምብራ በሚገኝው የኢትዮጵያ ኢምባሲ ከአምባሳደር ትርፉ ኪዳነማርያም በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ጋር ቃለ ምልልስ አደርገን ነበር። በአውስትራሊያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በተመለከት ወቅቱ የፈጠረውን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በሲድኒ ፤አደላይድ፤ካንብራ እና ሜልበርን ካሉ የማህበረሰብ አባላት ጋር ኢምባሲው ወይይቶችን መጀመሩን ተናግረዋል።ለወደፊትም ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄር እና ብሄረሰቦች በጋራ ተሰባስበው የጋራ ጉዳያቸውም የሚያዩበት፤ አገራቸውን የሚደገፉበት ፤ የራሳቸውን ታሪክ በሚኖሩበት አገር በጋራ ይዘው እንዲጓዙ ለማገዝ በኢምባሲያችን በኩል ተግተን ለመስራት ተዘጋጅተናል ብለዋል። ኢትዮጵያውያን ሴቶች በወቅቱ የለውጥ ሂደት ውስጥ የሚኖራቸውንም አስተዋጽኦ አስመልክተውም እይታቸውን አጋርተዋል።እንደሳቸው አባባል በኢትዮጵያ የሴቶች ጉዳይ ለእኩልነት ተብሎ ብቻ መምጣት ያለበት፤ሴቶች የአገር ሀብት ናቸው ያውም ግማሽ ማህበረሰብን የሚወከሉ።እንደሀገር በበጀትም ቢሆን እኩል ነው ድርሻቸው ።መንግስት ይህንን ያውቃል በህገ-መንግስቱ የተቀመጠ በመምሪያም በአዋጅም ጭምር እየተሰራበት ያለ ነው። ይሁንና እኩልነትና መብት ማንም በልመና የሚሰጠን አይደለም ሴቶች ታግለን ነው የምናመጣው። በአገር ውስጥ ያሉ ሴቶችም ሆነ በውጭ የሚኖሩት ተደራጅተው፤ አቅም ያላቸው ሴቶች ወደ አመራር በመምጣት በሁሉም ዙሪያ ተሳታፊነታቸው ከፍ እንዲል ብዙ መሰራት አለበት ይላሉ። ከኢህአደግ ፓርቲዎችም ውጭ ያሉትም ቢሆኑ ምንም እንኳ በርካታ የተማሩ ሴቶች ቢኖሩም ሲያሳትፉ ግን አይታዩም።እውነታው ግን ብዙ ሴቶች ያሉብት ፓርቲ በጣም ጥሩ ነው።ፓርቲዎች ዲሞክራሲያዊ ናቸው ወይም አይደሉም ለማለት፤ በሴቶች ተሳትፎ ያላቸውን አቋም መለካት አለባቸው። ህብረተሰቡም ቢሆን የትኛው ፓርቲ ነው ሃምሳ በመቶ ሴቶችን የሚያሳትፈው ብሎ መምረጥ አለበት።ለሴቶች ያልቆመ ድርጅት ለሐይማኖትም ለዲሞክራሲ መብት ያስጠብቃል ተብሎ አይታሰብም ብለዋል።
Published 12 October 2018 at 7:25pm, updated 12 October 2018 at 8:08pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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