Interview with Dr Gorse Ismail

Interview with Dr Gorse IsmailPlay21:04Dr Gorse Ismail Source: Courtesy of GIGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.64MB) ዶ/ር ጎርሴ ዑስማኢል፤ የኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ምክር ቤት ሊቀ መንበር፤ በቅርቡ በኢትዮጵያ ሶማሌ መንግሥት ክልል በተከስቱትን ችግሮች ዙርያ የምክር ቤታቸውን አተያዮች ያነጸባርቃሉ።ShareLatest podcast episodesአዲስ የተቋቋመው ብሔራዊ ፀረ ሙስና ኮሚሽን “ፍርሃት አልባና ፍትሕዊ” ሆኖ እንደሚሠራ አስታወቀበኢትዮጵያ በ2022 ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተገለጠየናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያየነባር ዜጎች ሚኒስትር አውስትራሊያውያን በድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ የይሁንታ ድምፃቸውን እንዲቸሩ ጠየቁ