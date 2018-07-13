Interview with Dr Yirga Gelaw part 2

Bete-Amanuel Source: YG
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ቤተ አማኑኤል ቤተክርስቲያን በጥገና ስም ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል አንዱ ነው።
Bete Libanos Source: YG
በተለይ ደግሞ ላለፉት አስር አመታት የተገነቡት መጠለያዎች የቆሙበት መሰረት ከሌሎቹ ሕንጻዎች አናት ላይ በመሆኑ ወደፊት የመደርመስ አደጋን ሊያስከትሉ እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል።
ለምሳሌ በቤተ ማርያም ለይ የተሰራው መጠለያ መሰረቱ የቆመው በቤተ ሰላሴ አናት ላይ ነው። የቤተ አማኑኤል የመጠላያ መሰረት የቆመውም እንዲሁ በሌላ ቤተክርስትያን አናት ላይ ነው።
በቤተ ሊባኖስ ላይ የተቀመጠው የመጠለያው መሰረት የፈጠረው ጫና ወደፊት የመናጋት አደጋ ሊያጋጥም ይችላል ተብሎ ይሰጋል።
እነዚህን ሰጋቶች ከአካባቤው ነዋሪዎች እና ካሀናቱ ሲገለጽ ፖለቲካዊ ይዝት እየተሰጠው መቆየቱንም የጥናቱ ባለቤት ገልጸውልናል።
መጠለያዎቹ የአካባቢውን የነፋስ አቅጣጫና ፍጥነት ከግምት ያላስገባ በመሆኑ ምናልባትም በነፋስ ተነቅለው ሊሄዱ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ።
እንደሳቸው አባባለም የላሊበላ አብያተ ክርስትያናት ጉዳይ በአሁን ሰአት አደገኛ የሚባለበት ደረጃ ለይ በመድረሱ ሁሉም ዜጋ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።
የላሊበላ አብያተ ክርስትያናት ጉዳይ በአሁን ሰአት አደገኛ የሚባለበት ደረጃ ለይ በመድረሱ ሁሉም ዜጋ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።