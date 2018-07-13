SBS Amharic

Interview with Dr Yirga Gelaw part 2

SBS Amharic

Dr Yirga Gelaw

Source: SBS Amharic

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 13 July 2018 at 4:00pm, updated 13 July 2018 at 4:40pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስትያናት ላይ ለበርካታ አመታት የእድሳትና የመጠለያ ስራዎች እንደተከናወነ ይታወሳል።በተለይ ደግሞ በቤተ ማርያም ፤ በቤተ መስቀል ፤ በቤተ መድሀኒአለም፤ በቤተ ጎለጎታ እና በቤተ አማኑኤል ላይ የተሰሩት በዋነኛነት ይጠቀሳሉ። የአካባቢው ተወላጅ እና በቅርሶቹ ላይ ጥናታቸውን ያደረጉት ዶ/ር ይርጋ ገላው እንድሚሉት በአብያተ ክርስትያናቱ ላይ የተሰሩት ጥገናዎችም ሆነ የመጠለያ ስራዎች ተጨማሪ ጉዳቶችን እያስከተሉ መሆኑን ተናግረዋል። ይህ ደግሞ የእሳቸው ስጋት ብቻ ሳይሆን የአካባቤ ነዋሪዎችና የካህናቱም ጭምር መሆኑንም ገልጸውልናል።

Published 13 July 2018 at 4:00pm, updated 13 July 2018 at 4:40pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
 

Bete-Amanuel
Bete-Amanuel Source: YG


 

Bete-Amanuel
Bete-Amanuel Source: YG


ቤተ አማኑኤል ቤተክርስቲያን በጥገና ስም ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል አንዱ ነው።

Bete Libanos
Bete Libanos Source: YG


በተለይ ደግሞ ላለፉት አስር አመታት የተገነቡት መጠለያዎች የቆሙበት መሰረት ከሌሎቹ ሕንጻዎች አናት ላይ በመሆኑ ወደፊት የመደርመስ አደጋን ሊያስከትሉ እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል።

ለምሳሌ በቤተ ማርያም ለይ የተሰራው መጠለያ መሰረቱ የቆመው በቤተ ሰላሴ አናት ላይ ነው። የቤተ አማኑኤል የመጠላያ መሰረት የቆመውም እንዲሁ በሌላ ቤተክርስትያን አናት ላይ ነው።

በቤተ ሊባኖስ ላይ የተቀመጠው የመጠለያው መሰረት የፈጠረው ጫና ወደፊት የመናጋት አደጋ ሊያጋጥም ይችላል ተብሎ ይሰጋል።

እነዚህን ሰጋቶች ከአካባቤው ነዋሪዎች እና ካሀናቱ ሲገለጽ ፖለቲካዊ ይዝት እየተሰጠው መቆየቱንም የጥናቱ ባለቤት ገልጸውልናል።

መጠለያዎቹ የአካባቢውን የነፋስ አቅጣጫና ፍጥነት ከግምት ያላስገባ በመሆኑ ምናልባትም በነፋስ ተነቅለው ሊሄዱ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ።

እንደሳቸው አባባለም የላሊበላ አብያተ ክርስትያናት ጉዳይ በአሁን ሰአት አደገኛ የሚባለበት ደረጃ ለይ በመድረሱ ሁሉም ዜጋ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።

የላሊበላ አብያተ ክርስትያናት ጉዳይ በአሁን ሰአት አደገኛ የሚባለበት ደረጃ ለይ በመድረሱ ሁሉም ዜጋ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።

Share

Latest podcast episodes

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ

Dr Pastor Natnael Gemeda I.jpg

"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

Dr Adane G Kassa.jpg

"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው