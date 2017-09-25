Interview with former Prime Minister Tony Abbott

Interview with former Prime Minister Tony AbbottPlay03:57Fmr PM Tony Abbott Source: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (1.82MB) የቀድሞው የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ አበት፤ ሕገመንግሥታዊ የዘውድ ሥርዓት ለአውስትራሊያ ስለሚያበረክታቸው ፋይዳዎችና የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን አስመልክተው ይናገራሉ።ShareLatest podcast episodesአዲስ የተቋቋመው ብሔራዊ ፀረ ሙስና ኮሚሽን “ፍርሃት አልባና ፍትሕዊ” ሆኖ እንደሚሠራ አስታወቀበኢትዮጵያ በ2022 ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተገለጠየናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያየነባር ዜጎች ሚኒስትር አውስትራሊያውያን በድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ የይሁንታ ድምፃቸውን እንዲቸሩ ጠየቁ