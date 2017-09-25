Interview with former Prime Minister Tony Abbott

Interview with former Prime Minister Tony Abbott

Fmr PM Tony Abbott Source: SBS Amharic

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የቀድሞው የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ አበት፤ ሕገመንግሥታዊ የዘውድ ሥርዓት ለአውስትራሊያ ስለሚያበረክታቸው ፋይዳዎችና የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን አስመልክተው ይናገራሉ።

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