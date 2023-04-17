“ የፋሲካ ማግስትን ‘ በአለ ማእዶት’ ወይም መሸጋገሪያ ብለን እናከብረዋለን ፡፡” መላክ ጸሃይ መንግስቱ ሀይሌ

Kesis Mengistu Haile

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መላክ ጸሃይ መንግስቱ ሀይሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያ የምስራቅ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ አህጉረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የብሪዝበን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የፋሲካ በአል መባቻን ተከትሎ ስላለው በአለ ማእዶት ያስረዳሉ፡፡

አንኳሮች
  • የፋሲካ በአል አከባበር
  • የእምነት ተቋማት እና ማህበረሰባዊ ሚና
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