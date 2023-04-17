“ የፋሲካ ማግስትን ‘ በአለ ማእዶት’ ወይም መሸጋገሪያ ብለን እናከብረዋለን ፡፡” መላክ ጸሃይ መንግስቱ ሀይሌ

“ የፋሲካ ማግስትን ‘ በአለ ማእዶት’ ወይም መሸጋገሪያ ብለን እናከብረዋለን ፡፡” መላክ ጸሃይ መንግስቱ ሀይሌPlay17:20Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.67MB) መላክ ጸሃይ መንግስቱ ሀይሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያ የምስራቅ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ አህጉረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የብሪዝበን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የፋሲካ በአል መባቻን ተከትሎ ስላለው በአለ ማእዶት ያስረዳሉ፡፡አንኳሮችየፋሲካ በአል አከባበር የእምነት ተቋማት እና ማህበረሰባዊ ሚናShareLatest podcast episodes“ ረመዳንን በሳውዲ እንደ ማሳለፍ ባይሆንም በአውስትራሊያም በጥሩ ሁኔታ ጾማችንን እናካሂዳለን፡፡ ” ወ/ሮ ሳራ ባክ“ ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻውን ስራ ያከናወነበት ሲሆን ፤ ትንሳኤ የክርስቲያኖችን ዘለአለማዊ ህይወት የተረጋገጠበት ነው ።” ብጹእ አቡነ ሙሴ“የትንሳኤ በአል የሰው ልጆች ከሞት ወደ ዘላለም ህይወት የተሸጋገሩበት ታላቅ የምስራች በአል ነው። " ፓስተር ናትናኤል ገመዳ"ኢትዮጵያ ውስጥ ደጋግመን የምናነሳው ትልቅ ነገር ኃላፊነትን አለመውሰድና ሰብዓዊ መብቶችን የሚጥሱ ሰዎች ተጠያቂ አለመሆንን ነው"ዶ/ር ሚዛኔ አባተ