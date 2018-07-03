It’s Time: Ambassador Tirfu Kidanemariam

SBS AmharicOther ways to listen It’s Time: Ambassador Tirfu KidanemariamPlay32:36SBS AmharicOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (59.7MB)Published 3 July 2018 at 1:23pmBy Kassahun SeboqaSource: SBS በአውስትራሊያ የኢፌዴሪ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማርያም፤ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዳዮች አንስተው ይናገራሉ።Published 3 July 2018 at 1:23pmBy Kassahun SeboqaSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው