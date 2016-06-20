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Labor's campaign launch puts the spotlight on Medicare

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Labor's campaign launch puts the spotlight on Medicare

Australian Labor Party leader Bill Shorten standing next to his wife Chloe and holding his daughter Clementine Source: AAP

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Published 20 June 2016 at 1:37pm, updated 20 June 2016 at 2:03pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

የተቃዋሚው ቡድን መሪ ቢል ሾርተን፤ እሑድ ጁን 19 የፓርቲያቸውን የአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ የምርጫ ዘመቻ በይፋ ከፍተዋል። አቶ ሾርተን የፓርቲ አባላትና የቀድሞ የሌበር ጠቅላይ ሚኒስትሮች በታደሙበት የምዕራባዊ ሲድኒ ጆአን ሳዘርላንድ ቲያትር አዳራሽ ውስጥ የምርጫ ዘመቻቸው ማዕከል ሜዲኬይር ከሕዝብ ባለቤትነት ወደ ግል ይዞታነት እንዳይዛወር መታደግ መሆኑን አስታውቀዋል።

Published 20 June 2016 at 1:37pm, updated 20 June 2016 at 2:03pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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