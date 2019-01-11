“ለውጡን በመርህ ደረጃ እንቀበላለን”፤ የተባበሩት የአውስትራሊያ ሐረሪዎች ምክር ቤት
Nuredin Adam Source: Courtesy of NA
Published 11 January 2019 at 2:23pm, updated 11 January 2019 at 2:28pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
የተባበሩት የአውስትራሊያ ሐረሪዎች ምክር ቤት፤ በአውስትራሊያ የኢፌዴሪ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማርያም በተገኙበት ጃኑዋሪ 6, 2019 በሜልበርን ከተማ አካሂዷል። ምክር ቤቱ ባወጣው ባለ ሰባት ነጥቦች የአቋም መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ለውጥ በመርህ ደረጃ እንደሚቀበለውና ለለውጡም የበኩሉን አስተዋጽዖ እንደሚያደርግ፤ በሌላም በኩል የአናሳ ብሄረሰቦች ህልውና ስጋት ላይ እንዳይወድቅ ማሳሰቡን አቶ ኑረዲን አደም፤ የተባበሩት የአውስትራሊያ ሐረሪዎች ምክር ቤት የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ያስረዳሉ።
Published 11 January 2019 at 2:23pm, updated 11 January 2019 at 2:28pm
By Kassahun Seboqa
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