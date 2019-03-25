“ማንም ኃላፊነት ያለበት ድርጅት፣ ስብስብና ቡድን አደጋውን ተረድቶ፤ ስለ ሰላም መናገር፣ ያለውን ውጥረት ማርገብና መፍትሔ ማምጣት ነው ያለበት።” - ዶ/ር ታዬ ዘገየ
Dr Taye Zegeye (L),and Mehari Reda (R) Source: Courtesy of TZ and MR
Published 25 March 2019 at 2:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ዶ/ር ታየ ዘገየ፤ የኢትዮጵያ የጋራ ትግል ሸንጎ ሊቀመንበርና አቶ መሃሪ ረዳ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ - ዲሞክራሲያዊ አመራር አባል፤ ድርጅቶቻቸው የኢትዮጵያን የለውጥ ጅማሮ ተከትሎ እንደምንና ስለምን ወደ አገር ቤት እንደዘለቁ፣ ወቅታዊ ጉዳዮችንና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎቻቸውን አስመልክተው ይናገራሉ።
Published 25 March 2019 at 2:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Share