“ማንም ኃላፊነት ያለበት ድርጅት፣ ስብስብና ቡድን አደጋውን ተረድቶ፤ ስለ ሰላም መናገር፣ ያለውን ውጥረት ማርገብና መፍትሔ ማምጣት ነው ያለበት።” - ዶ/ር ታዬ ዘገየ

Dr Taye Zegeye and Mehari Reda

Dr Taye Zegeye (L),and Mehari Reda (R) Source: Courtesy of TZ and MR

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Published 25 March 2019 at 2:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ታየ ዘገየ፤ የኢትዮጵያ የጋራ ትግል ሸንጎ ሊቀመንበርና አቶ መሃሪ ረዳ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ - ዲሞክራሲያዊ አመራር አባል፤ ድርጅቶቻቸው የኢትዮጵያን የለውጥ ጅማሮ ተከትሎ እንደምንና ስለምን ወደ አገር ቤት እንደዘለቁ፣ ወቅታዊ ጉዳዮችንና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎቻቸውን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 25 March 2019 at 2:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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