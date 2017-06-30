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Meet the Ayllews: The Voice finalist says ‘Thank you’ to the Ethiopian community

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Meet the Ayllews: The Voice finalist says ‘Thank you’ to the Ethiopian community

Dr Desalegn Ayallew (L), Susan Ayallew (C), and Fasika Ayallew (R) Source: Courtesy of D, SA & FA

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Published 30 June 2017 at 3:17pm, updated 30 June 2017 at 3:43pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

ፋሲካ አያሌው የአውስትራሊያው ቻናል 9 ቴሌቪዥን እያካሄደ ባለው The Voice የድምጻውያን ውድድር ለመጨረሻ ማጣሪያ ከደርሱት አንዷና ብቸኛዋ ኢትዮጵያዊት-ፊሊፒኖሳዊት-አውስትራሊያዊት ናት። ወላጆችዋ ዶ/ር ደሳለኝ አያሌውና ወ/ሮ ሱዛን አያሌው፤ ስለ ፋሲካ የሙዚቃና የትምህርት መንታ መንገድ ጉዞ አንስተው ዝንቅ ስጋትና ደስታቸውን ያወጋሉ። ድምፃዊት ፋሲካም ለአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ምሥጋናዋን አቅርባለች።The Voice የመጨረሻ ማጣሪያ ውድድር የሚካሄደው እሑድ ጁላይ 2, 2017 ነው።

Published 30 June 2017 at 3:17pm, updated 30 June 2017 at 3:43pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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