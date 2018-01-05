መልካም በዓለ ልደት

SBS AmharicOther ways to listen መልካም በዓለ ልደትPlay10:57SBS AmharicOther ways to listen Source: Courtesy of DCGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.02MB)Published 5 January 2018 at 11:20pmBy Martha TsegawSource: SBS ኢትዮጵያውያን የሃይማኖት መሪዎች በዓለ ልደትን አስመልክተው ያስተላለፉት የመልካም ምኞት መልዕክቶች።Published 5 January 2018 at 11:20pmBy Martha TsegawSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው