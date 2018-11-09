Meles Alem: Ethiopian Diaspora Agency

ውይይታችን ያተኮረው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስር በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ተቋቁሞ የነበረውን “የዳያስፖራ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል”ን እንዲተካ ይሁንታ ባገኘው “የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ” ፋይዳዎች ላይ ነው።
አቶ መለስ፤ “ግንቡ ፈርሶ ድልድይ ተሰርቷል። ዳያስፖራው በአገሩ ጉዳይ ላይ ትርጉም ያለው ተሳትፎ ማድረግ ይፈልጋል። ምን ላድርግ? ምን ይጠበቅብኛል? እያለ ነው። አሁን ያለውን በጎ ፈቃድ፣ ፍላጎትና ተነሳሽነት የሚመጥን አሠራር፤ መዋቅር መኖር አለበት” የሚለው ግንዛቤ ለኤጀንሲው መቆም ሁነኛ አስባብ መሆኑን ያመላክታሉ።
Meles Alem Source: SBS Amharic
አክለውም፤ ሌሎች አገራት በገንዘብ፣ በዕውቀት፣ በቴክኖሎጂ ሽግግርና ገጽታ ግንባታ ረገድ የውጭ አገር ነዋሪ ዜጎቻችቸውን ተጠቅመው ስለመበልጸጋቸው ዋቤ ይነቅሳሉ። ባህር ማዶ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዕውቀት ያካበቱ፣ በይነ መረባቸው የሰፋና ንዋይም የቋጠሩ በመሆናቸው አቅማቸውን መጠቀሙ አስፈላጊ መሆኑን ያስረዳሉ።
ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በፖለቲካም ሆነ በምጣኔ ሃብቱ ዘርፍ ያላቸው ተፅዕኖ አሌ የሚባል እንዳልሆነ ይገልጣሉ። ለአብነት ያህልም ከ15 ዓመታት በፊት 130 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላርስ ከባህር ማዶኛ ኢትዮጵያውያን ወደ አገር ውስጥ መግባቱንና በአሁኑ ወቅት ወደ አምስት ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ማሻቀቡን ይጠቁማሉ። በንፅፅሮሽም ይህ የውጭ ምንዛሪ አገሪቱ ከውጭ ንግድ ምርት ከምታገኘው ገቢ የማይተናነስ መሆኑን ያመላክታሉ።
እኒህን ብርቱ የትውልደ ኢትዮጵያውያን አዎንታዊ አስተዋጽዖዎች ከግምት ውስጥ ያስገባው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፤ አዲስ የሚቋቋመው ‘የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ’ የራሱ በጀትና የሰው ኃይል ያለው፤ በመንግሥት መዋቅር ውስጥ ሆኖ፤ ግና የራሱ ነጻ አሰራር የሚኖረው፤ ሲልም፤ ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ በቦርድ አባልነት የሚካተቱበት ቁመናና ይዘት እንዲኖረው ውጥኑን ነድፏል።
Meles Alem Source: SBS Amharic
አቶ መለስ፤ የራሳቸውንም ምልከታ ከአገርኛው አተያይ ጋር አዋድደው፤ የኢትዮጵያ አዲሱ ዓመት 2011 የተሰፋ ስንቅ የተሰነቀበት ዓመት መሆኑን ማብሰር ይሻሉ። እርግጥ ነው፤ ፈተናዎችና ተግዳሮቶች መኖራቸውንም ሳይስቱ።
ለባህር ማዶኛ ኢትዮጵያውያኖች የጥሪና ማሳሰቢያ ቃለ መልዕክታቸው ላይ “ኢትዮጵያን በደረሰኝ የተረከበ የለም። የዚህች አገር ዕጣ ፈንታ በሁላችንም እጅ ነው። የአገሮች ማማ የነበረች አገር፤ የአገሮች ጭራ መሆን ሁሉንም ሰው ሊያሳስብ ይገባል። ያሳስባልም። ውጭ ካሉ ዜጎቻችን ሆደ ሰፊነትን፣ ይቅር ባይነት እንጠብቃለን። ወደ አገር ቤት ሲመጣ፤ ስንቅ ሊሆን የሚገባው እሱ ነው። ውጭ ያለውን ኢትዮጵያዊ እንደ ወተት ላም ብቻ መመልከት አይገባም። አዲሱ አስተሳሰብ ይህ ነው” ይላሉ።
“ኢትዮጵያን በደረሰኝ የተረከበ የለም። የዚህች አገር ዕጣ ፈንታ በሁላችንም እጅ ነው።” - መለስ ዓለም
የጋራ አገር፤ በጋራ እንዲቆም።