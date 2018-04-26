Migrants urged to check superannuation closely

Superannuation can be a big issue for migrants Source: AAP
Published 26 April 2018 at 12:56pm
By Ricardo Goncalves
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ያልሆኑ መጤ አውስትራሊያውያን የጡረታ አበል ተቀማጫቸው ከሌሎች አውስትራሊያውያን ጋር ሲነጻጸር ዝቅ ያለ ነው። እንደ ጡረታ አበል ድጎማ ማኅበር አባባል ከሆነ፤ ከባንክ ዕዳ ነፃ የሆነ የራሳቸው ቤት ያላቸው ጥንዶች በማለፊያ ሁኔት ለመጠወር $460,000 የጡረታ ተቀማጭ ሊኖራቸው ይገባል። ይሁንና፤ በርካታዎቹ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ያልሆኑ መጤዎች ግና ለዚያ ዓይነቱ የጡረታ አበል ተቀማጭ በእጅጉ ሩቅ ናቸው።
Published 26 April 2018 at 12:56pm
By Ricardo Goncalves
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
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