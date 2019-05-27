New federal cabinet is unveiled

SBS AmharicOther ways to listen New federal cabinet is unveiledPlay04:08SBS AmharicOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.59MB)Published 27 May 2019 at 6:59pmBy Sunil AwasthiSource: SBS ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን፤ የአገር አቀፍ ምርጫ ድላቸው ፍሬ የሆነውን አርባ ሚኒስትራዊ የሥራ ኃላፊነቶችን አደላድለዋል።Published 27 May 2019 at 6:59pmBy Sunil AwasthiSource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ