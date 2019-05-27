New federal cabinet is unveiled

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Published 27 May 2019 at 6:59pm
By Sunil Awasthi
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ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን፤ የአገር አቀፍ ምርጫ ድላቸው ፍሬ የሆነውን አርባ ሚኒስትራዊ የሥራ ኃላፊነቶችን አደላድለዋል።

Published 27 May 2019 at 6:59pm
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