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PM promises Hakeem Al-Araibi citizenship is 'not too far away'

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PM promises Hakeem Al-Araibi citizenship is 'not too far away'

Hakeem al-Araibi, Craig Foster and Foreign Minister Marise Payne with soccer teams at Parliament House in Canberra Source: AAP

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Published 15 February 2019 at 7:44pm
By Michelle Rimmer
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS

የአውስትራሊያን ምድር ከረገጠ ጥቂት ቀናት በኋላ ሐኪም አል-አራቢ በአገሪቱ መሪዎች ካንብራ ፓርላማ ውስጥ ‘እንኳን ደህና መጣህ’ ተብሏል። አል-አራቢ ሸሽቶ ባመለጣት አገር- ባህሪን ‘ተይዞ ይምጣልኝ’ አቤቱታ ሳቢያ ለሁለት ወራት ዘብጥያ ወርዷል። የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾችና ፖለቲከኞች የሐኪም ይለቀቅ ዘመቻ እያደረጉ ሳለ፤ ባህሪን ባለፈው ሰኞ የሐኪምን ተይዞ ወደ አገር መመለስ አልሻም ስትል ድንገት አስታውቃለች።

Published 15 February 2019 at 7:44pm
By Michelle Rimmer
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
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