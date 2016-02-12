SBS Amharic

Protest in Melbourne, petition in New York

SBS Amharic

Protest in Melbourne, petition in New York

Representatives of EBAC (L), and protestors in Melbourne (R)

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 12 February 2016 at 4:12pm, updated 12 February 2016 at 4:45pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

ማክሰኞ ፌብሩዋሪ 09/2016 የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አስተባባሪነት፤ ኢትዮጵያውያን -አውስትራሊያውያን የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ፕላንንና (የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን)የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ክለላን እንደሚቃወሙ በመግለጽ በቪክቶሪያ ፓርላማ ፊት ለፊት የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ሰኞ ፌብሩዋሪ 08/2016 እንዲሁ፤ ከተለያዩ ቡድናት የተውጣጡ ተወካዮች የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ክለላን በመቃወም 25ሺህ የፊርማ ስብስቦችን ለተባበሩት መንግሥታት ዋና ጸሐፊ ተወካይ አስረክበዋል።

Published 12 February 2016 at 4:12pm, updated 12 February 2016 at 4:45pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

A collision between two helicopters on Gold Coast killed four people and injured 13 others.jpg

ጎልድ ኮስት-አውስትራሊያ በሁለት ሂሊኮፕተሮች ግጭት ሳቢያ አራት ሰዎች ሕይወታቸውን አጡ

Dr Enawgaw Mehari II.jpg

"በጎጥ ቋንቋ ማተኮሩ እየጎዳን ነው፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ በብሔራዊ መግባቢያ ቋንቋ ላይ መወያየት አለበት" ዶ/ር እናውጋው መሃሪና ዶ/ር ታሪኩ ተሻለ

The Amharic alphabet.jpg

ኢትዮጵያ ብሔራዊ የመግባቢያና ማስተማሪያ ቋንቋ ያስፈልጋታል? ለምን?

NY Community pictures.jpg

"አዲሱን ዓመት በድምቀትና በተስፋ ተቀብለን አክብረናል" ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን