Protest in Melbourne, petition in New York

Representatives of EBAC (L), and protestors in Melbourne (R)
Published 12 February 2016 at 4:12pm, updated 12 February 2016 at 4:45pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
ማክሰኞ ፌብሩዋሪ 09/2016 የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አስተባባሪነት፤ ኢትዮጵያውያን -አውስትራሊያውያን የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ፕላንንና (የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን)የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ክለላን እንደሚቃወሙ በመግለጽ በቪክቶሪያ ፓርላማ ፊት ለፊት የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ሰኞ ፌብሩዋሪ 08/2016 እንዲሁ፤ ከተለያዩ ቡድናት የተውጣጡ ተወካዮች የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ክለላን በመቃወም 25ሺህ የፊርማ ስብስቦችን ለተባበሩት መንግሥታት ዋና ጸሐፊ ተወካይ አስረክበዋል።
Published 12 February 2016 at 4:12pm, updated 12 February 2016 at 4:45pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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