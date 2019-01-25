ቃለ ምልልስ -መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ተስፋዬ መቆያ
መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ተስፋዬ Source: SBS Amharic
Published 25 January 2019 at 7:11pm, updated 25 January 2019 at 7:13pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
ከመጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ተስፋዬ መቆያ በዋሽንግተን ዲሲ የርእሰ አድባራት ደበረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ሀላፊ ጋር ፤ ስለ አውስትራሊያ ቆይታቸው ፤ በሜልበርን ለጥምቀት በአል የአራቱን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ለማመጣት ሰለተጫወቱት ሚና፤ የሲኖዶሱን አንድ መሆን ተከትሎ የታየውን የአብያተ ክርስቲያነት እና የምእመናንን ህብረት ለማስቀጠል የሐይማኖት አባቶች ድርሻ ፤ እንዲሁም በገዳም መልክ ስትቋቋም በአሜሪካ ለኢትዮጵያውያውያን የመጀመሪያ ስለሆነችው የቅድስት አርሴማ ገዳም ዙሪያ ተወያይተናል ::
Published 25 January 2019 at 7:11pm, updated 25 January 2019 at 7:13pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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