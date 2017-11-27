Queensland election: Labor in the lead, but final result is days away

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk is greeted by supporters Source: AAP
Published 27 November 2017 at 2:15pm
By Biwa Kwan
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
አናስታዥያ ፓለሼይ ሁለት ምርጫዎችን በማሸነፍ የመጀመሪያዋ የሴት ፖለቲከኛ በመሆን ስማቸውን በታሪክ ባሕር መዝገብ ለማኖር ተቃርበዋል። ፓርቲያቸው ራሱን ችሎ አሊያም ተቀናጅቶ መጪዎቹን ሶስት ዓመታት የማስተዳደሩ ጉዳይ ግና እልባት ሊበጅለት ጥቂት ቀናትን ግድ ይላል። የፖስታ ምርጫ ድምፆችን ቆጥሮ የመጨረሻውን ውጤት ይፋ ለማድረግ ምናልባትም እስከ 10 ቀናት ሊፈጅ ይችላል።
Published 27 November 2017 at 2:15pm
By Biwa Kwan
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share