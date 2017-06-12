Remembering Assegid Tesfaye – 1970 - 2017

Melbourne Lions Club (top), Amare Zewde (L), Elias Juhar (C), and Abera Gebreegziabher (R) Source: Courtesy of Eyob, AZ, EJ, and AGE
Published 12 June 2017 at 3:57pm, updated 12 June 2017 at 4:20pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
ዝነኛው ኢትዮጵያዊ እግር ኳስ ተጫዋች አሰግድ ተስፋዬ በ፵፯ ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል፡፤ የቀብር ሥነ ሥር ዓቱ ግንቦት ፳፰ በአዲስ አበባ ሰአሊተ ምህረት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል። ሜልበር - አውስትራሊያ ውስጥም እንዲሁ ቅዳሜ ጁን 10 የቀድሞ ዕውቅ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ጫዋቾች፣ የሜልበርን ላየንስ ክለብ አባላትና አድናቂዎቹ በተገኙበት የዝክረ መታሰቢያ ሥነ ሥርዓት ተከናውኖለታል።የቀድሞ የስፖርት ጓደኞቹ አማረ ዘውዴ፣ ኤልያስ ጁሃርና አበራ ገብረእግዚአብሔር የአሰግድ ተስፋዬን የስፖርትና ግለ ህይወት ታሪክ ነቅሰው ያወጋሉ።
Published 12 June 2017 at 3:57pm, updated 12 June 2017 at 4:20pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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