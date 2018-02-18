Remembering Getachew Semu-Nigus

Getachew Semu-Nigus Source: Courtesy of DE
Published 18 February 2018 at 6:58pm, updated 18 February 2018 at 7:03pm
Source: SBS
ውልደታቸው ይርጋዓለም - ኢትዮጵያ የነበረው አቶ ጌታቸው ሰሙ ንጉሥ፤ የ፳፪ ዓመታት የአውስትራሊያ የሕይወት ዘመናቸው በመዲናይቱ ካንብራ በወርኃ ኦክቶበር ፪፲፻፯ አክትሟል። በምጣኔ ሐብት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፤ እንዲሁም ካንብራ ውስጥ በEnvironmental Management and Development ዲፕሎማቸውን አግኝተዋል። የ፶፫ ዓመቱ አቶ ጌታቸው ለሕልፈተ ሕይወት በቅተው የተገኙት በመኖሪያ ቤታቸው ነበር። የቀብር ሥነ ሥርዓታቸው ከተለያዩ የአውስትራሊያ ክፍለ አገራትና ክፍለ ግዛታት የተሰባሰቡ ኢትዮጵያውያንና የሃይማኖት መሪዎች በተገኙበት ተፈጽሟል። ከታዳሚ ለቀስተኞች መካከል አርቲስት ዳንኤል ኢሳይያስ፤ አቶ ጌታቸው ሰሙ ንጉሥን “አፈር መስኮት የለው” በሚል የኃዘን ስንኝ ቋጠሯቸው ዘክረው ተሰናብተዋል።
Published 18 February 2018 at 6:58pm, updated 18 February 2018 at 7:03pm
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