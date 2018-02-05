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Reunification: an issue dividing generations of South Koreans

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Reunification: an issue dividing generations of South Koreans

South Korean Yoon Il-Young looking at photos of relatives Source: SBS

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Published 5 February 2018 at 11:07pm
By Kirsty Johansen
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS

አትሌቶች ከመላው ዓለም ለፒዮንግቻንግ የክረምት ኦሎምፒክ የማለፊያ ውጤት ተስፋ ሰንቀው እያቀኑ ባሉበት ወቅት፤ በኮሪያ ጦርነት ሳቢያ ለሁለት የተከፈሉ የደቡብና ሰሜን ኮሪያ ቤተሰቦችም በበኩላቸው የዘንድሮው የሰላም ንግግር ፍሬያማ ይሆን ይሆናል የሚል ተስፋ ቋጥረው አሉ። የሁለቱ ኮሪያዎች ውህደት ጉዳይ በደቡብ ኮሪያውያን የተለያዩ ትውልዶች ዘንድ አሳድሮ ያለው አተያይ ግና ለየቅል ነው።

Published 5 February 2018 at 11:07pm
By Kirsty Johansen
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
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